«Выпустили два пакета «Градов» по школе, где прятались мирные»: боец СВО рассказал о зверствах нацистов

ВСУ в конфликте с ВС РФ не всегда ведут себя этично, что не раз отмечали российские военные. Так, боец Александр В. не раз видел, как нацисты старались слиться с местным населением, переодеваясь в гражданскую одежду, если русские заходили в населенный пункт.

При этом, по словам Александра, украинцы целенаправленно стараются уничтожить мирных жителей, если им кажется, что они поддерживают Россию.

«В одном из сел, когда мы туда зашли, все население спряталось в самый большой подвал, который находился под школой. Украинцы, которые долго пробыли до нас в селе, знали, что там сидят только гражданские. Но как только ВСУшники вышли, они выпустили туда два пакета «Градов», — вспоминает те события боец.

Александр добавляет, что ВСУ обстреливали школу и все, что вокруг: магазины, ближайшие дома. Было много раненых.

«Тогда мы вызвали «скорую», наши ребята из медроты тоже очень много здесь работали: мы выносили людей на себе», — делится солдат с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однажды, продолжает Александр, он с товарищами продвигался вперед вместе с техникой — несколькими БМП и парой танков, — когда с поля, которое открылось слева, начали стрелять. Как выяснилось потом, там находились старые окопы, где проходила линия обороны еще во времена Великой Отечественной. Их нацисты чуть подчистили и расположились там, отмечает наш собеседник.

«Мы увидели там ДОТы, долговременные огневые точки, между которыми и были эти длинные окопы. Было очень неудобно: ты гасишь противника, а он перебежал, поставил пулемет или ПТУР с противотанковыми ракетами и стреляет в ответ. А если у них есть комплексы «Стугна» с управляемыми ракетами, то и вылезать из окопа не нужно», — говорит Александр.

Солдат добавляет, что на тот раз ВСУ не удалось остаться на своих позициях, потому что «не хватило духу»: наши ребята шли напором, на азарте, а украинцы растерялись и отошли назад.

«Если бы мы тогда остановились в этом голом поле, то наступление бы захлебнулось, и мы это понимали», — заключает боец.

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