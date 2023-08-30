«За ошибку рассчитался»: боец СВО рассказал, как меняется жизнь на передовой

Проходя по улице, вы вряд ли заметите обычных парней, которые недавно вернулись с фронта. Если повезло приехать без очевидных увечий, то они выглядят как все: так же гуляют в парке или катаются вечером на машине. Но внутри эти молодые ветераны совсем другие.

Обычный парень из Оренбурга по имени Ильнур однажды превратился в штурмовика с позывным Бабай. После мобилизации он попал на передовую, и спустя два месяца был тяжело ранен. Парень едва выжил и теперь восстанавливается.

«Недавно мне пришло в голову съездить в Донецк. Заканчивался контракт у боевого товарища, который меня спас. Я уже представлял, как он выйдет оттуда, и мы вместе поедем в Ростов, но его долго не отпускали. И, все же побывав под бомбежками в Донецке, я для себя понял, что второй раз не сдюжу ехать на фронт», — признается мобилизованный.

По словам Ильнура, на передовой все люди меняются и становятся равными. Например, солдат с позывным Пятай, боевой товарищ Бабая, попал на фронт из колонии.

«Он хороший мужик, в здравом уме, правильный! Он не бросается словами, всегда говорит по делу, и таких людей очень мало. Он совершил когда-то ошибку, но за нее он уже рассчитался», — делится боец с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

На передовой все начинают ценить жизнь, продолжает Ильнур. Бабай категорически бросил пить, даже безалкогольное пиво. Единственное, что оставил, — сигареты.

«На фронте я понял, что жил неправильно, и когда тебе Боженька дарит второй шанс, его нельзя упускать. Наш замполит подал рапорт на мое награждение, его вроде бы подписали, так что ждем медали», — скромно признается Бабай.

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