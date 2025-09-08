Загадка 317 скелетов: почему их погребли под будущим магазином?

В ходе археологических изысканий в британском городе Глостер было обнаружено масштабное захоронение, насчитывающее 317 скелетов, относящихся к эпохе Средневековья.

Находка была сделана специалистами организации Cotswold Archaeology на территории, где ранее располагался универмаг Debenhams, а теперь ведется строительство нового кампуса для Университета Глостера.

Помимо человеческих останков, исследователи извлекли из земли ряд артефактов, в числе которых — глиняная табачная трубка и осколки винных бутылок. Находки помогли предварительно датировать погребение периодом позднего Средневековья. Дополнительный свет на жизнь этих людей пролил анализ их зубов, показавший, что их рацион был богат продуктами с высоким содержанием сахара.

Примечательно, что это не первое открытие на данном участке: ранее здесь же были найдены 83 захоронения, относящиеся к римской эпохе. Как отметил руководитель проекта, археолог Клифф Бейтман, Глостер продолжает удивлять научное сообщество своей богатой историей.

Все обнаруженные артефакты планируется представить публике в специальной экспозиции на территории нового кампуса, который откроется в сентябре. При этом сами останки людей выставлены не будут.

