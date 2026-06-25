Жара в Подмосковье не вернется: синоптики рассказали о погоде до конца недели

До конца рабочей недели в Москве и Московской области не ожидается жаркой погоды. Максимальная температура воздуха составит около 23 градусов, при этом в регион придет циклон, который принесет кратковременные дожди и облачность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.

В четверг ночью в столице прогнозируется от 10 до 12 градусов тепла, а по области — от 9 до 14 градусов. Днем воздух в Москве прогреется до 18–20 градусов, в Подмосковье — до 21 градуса.

В пятницу ночью температура в Москве составит около 10 градусов, а по области опустится до 7–12 градусов. Днем ожидается небольшое потепление: в столице воздух прогреется до 20–22 градусов, а в Московской области — до 23 градусов.

По словам синоптика, причиной неустойчивой погоды станет небольшой волновой циклон, который движется в сторону столичного региона с северо-запада. Основная зона осадков пройдет в ночные часы. В четверг ночью местами ожидаются кратковременные дожди, тогда как днем осадки будут носить локальный характер.

В пятницу также сохранится облачная погода с прояснениями. В отдельных районах Московской области возможны кратковременные дожди и грозы. При этом в самой Москве грозовая активность не прогнозируется.

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