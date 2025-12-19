Гинеколог назвала срок, после которого трусы превращаются в рассадник бактерий

Женские трусы нужно обновлять каждые 6–12 месяцев, заявил в интервью Metro врач-гинеколог Сима Аль Асад.

Специалист объяснила, что важным фактором является не столько календарный возраст белья, сколько то, как часто его носят и стирают.

По ее словам, со временем волокна ткани разрушаются, что приводит к снижению ее основных гигиенических свойств — воздухопроницаемости и способности отводить влагу. Это создает благоприятную среду для размножения микроорганизмов.

Ношение старого, изношенного белья может нести определенные риски для здоровья, отметила Асад, так как в ткани могут сохраняться бактерии и грибки.

Для женщин, особенно склонных к заболеваниям вульвы, это увеличивает вероятность возникновения раздражения, молочницы (кандидоза), бактериального вагиноза, а также зуда или болезненных ощущений.

Гинеколог советует регулярно проверять состояние своего белья. Сигналами к замене являются заметное истончение ткани, потеря формы и растяжение резинки, а также появление стойкого неприятного запаха, который не удаляется после стирки. Если белье перестало казаться удобным и гигиеничным, его действительно лучше заменить.

