В Сети завирусилось видео с кражей подарков молодоженов на их свадьбе

В американском городе Глендейл (штат Калифорния) произошел шокирующий инцидент — неизвестный мужчина проник на свадебное торжество и похитил все подарки молодоженов, сообщил телеканал ABC 7.

По предварительным оценкам, вор забрал от $80 тыс. до $100 тыс., которые гости подарили паре Надин и Джордж Фарахат. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения.

Отмечается, что преступник провел на мероприятии около полутора часов, не привлекая внимания, после чего спокойно подошел к коробке с подарками, схватил ее и выбежал на улицу. Там его ждал автомобиль с сообщником.

Когда молодожены узнали о краже, празднование мгновенно прекратилось — отключилась музыка, а невеста начала рыдать на танцполе в окружении родственников.

Несмотря на пережитый шок, пара настроена оптимистично и надеется, что полиция найдет преступника. Супруги отметили, что не планируют унывать и верят, что этот случай стал самым страшным событием в их жизни.

