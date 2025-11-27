Житель Подмосковья поселил свой арбуз в отдельной квартире: он объяснил, зачем это понадобилось

Известный селекционер из подмосковного Электрогорска Александр Чусов, прославившийся как рекордсмен России по выращиванию гигантских овощей, начал очередной амбициозный проект. Как пишет REGIONS , этот раз он решил вырастить арбуз в домашних условиях, но не у себя в гостиной, а в отдельной квартире, которую арендовал специально для этой цели.

О своем необычном эксперименте гровер (так называют специалистов по выращиванию растений, от английского to grow — «выращивать») сообщил в социальных сетях. По словам Чусова, найти подходящее жилье для растения оказалось непростой задачей. Один из потенциальных арендодателей сразу отказал, узнав, что единственным «жильцом» в комнатах будет ягода. Тем не менее помещение было найдено, и арбуз сорта «Вульф», начавший свой путь из семечка еще в октябре, уже разместился на новой жилплощади.

«Удалось снять помещение. Наконец-то высадил арбуз, для начала в мешок объемом 150 литров. В настоящее время растение выглядит вяло, много дохлых листьев. Скорее всего, это потому, что я передержал его в маленьком пакете», — сказал Чусов.

Для создания идеальных условий и компенсации недостатка естественного света питомец помещен под четыре специальные лампы, каждая мощностью 120 Вт. В дальнейших планах гровера — расширить пространство для развития своего зеленого подопечного.

Этот эксперимент — закономерный этап в карьере селекционера, чье имя уже вписано в историю российского овощеводства. Ранее ему удалось вырастить арбуз весом 66 килограммов. Среди его прошлых достижений — свекла массой 8 кг 200 г, огурец в 4 кг 865 г, репа весом 3 кг 650 г и помидор, потянувший на 1 кг 750 г. Кукуруза и подсолнухи на его дачном участке достигали высоты более пяти метров, а тыква-рекордсменка в этом году показала результат — 969 кг. Нынешний проект с арбузом в отдельной квартире открывает новую главу в его постоянном стремлении к преодолению границ возможного в растениеводстве.

