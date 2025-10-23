Урожай в квартире: как подмосковный селекционер выращивает гигантские овощи круглый год

Известный подмосковный овощевод-рекордсмен Александр Чусов из Электрогорска начал уникальный эксперимент по выращиванию гигантского арбуза в зимний период. Для достижения цели селекционер применил профессиональную агротехнику — прививку рассады арбуза на подвой из лагенарии, известной как бутылочная тыква. Об этом эксперименте стало известно изданию REGIONS.

Метод направлен на радикальное усиление корневой системы будущего растения, что является ключевым фактором для формирования плода-рекордсмена в условиях городской квартиры.

Как пояснил агроном Павел Останин, выбор подвоя научно обоснован: лагенария, являясь близким родственником арбуза в семействе тыквенных, обладает исключительной энергией роста. В тропиках ее лианы достигают 18 метров, а в подмосковном климате демонстрируют прирост до 10 см в сутки, что создает мощный фундамент для развития привоя.

Чусов отмечает, что прививка прошла успешно — у арбуза уже начали развиваться настоящие листья. Основная сложность текущего этапа, по словам овощевода, заключается в необходимости постоянно удалять побеги, которые активно дает сама лагенария, чтобы все ресурсы растения направлялись на развитие арбуза.

Предыдущий рекорд Александра Чусова в этой категории составляет 66 кг. Среди его других достижений — тыква весом 969 кг, официально признанная рекордом России, свекла массой 8,2 кг и огурец-гигант почти в 5 кг. Успех текущего эксперимента может открыть новые возможности для культивирования крупноплодных культур в нестандартных условиях.

Ранее сообщалось, что гигантоман из Подмосковья выращивает в квартире арбузного Франкенштейна.