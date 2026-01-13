Жителей Подмосковья призвали с осторожностью относиться к предложениям «раздолжнителей»

Департамент развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Министерства юстиции РФ подготовил справочные материалы от Центрального банка России, касающиеся деятельности так называемых «раздолжнителей» — лиц, которые за плату предлагают посреднические услуги по урегулированию просроченной задолженности перед кредитором. Жителям также дали рекомендации по поиску решения в сложной финансовой ситуации.

В первую очередь, жителей призвали проанализировать свое финансовое положение: рассчитать общую сумму доходов, которую можно направлять на погашение обязательств, и реальные сроки, которые потребуются для восстановления платежеспособности. Также следует обдумать варианты оптимизации расходов, поиска дополнительного источника дохода.

Важно обратить внимание на инструменты социальной помощи, которая может быть оказана в органах службы занятости, а также незамедлительно обратиться к кредитору и сообщить ему о возникших трудностях и их причинах.

Следует с осторожностью относиться к рекламным предложениям «раздолжнителей». О возможной недобросовестности их деятельности может говорить наличие в рекламе следующей информации: гарантии результата («гарантировано избавьтесь от долгов «под ключ», «избавим от долгов или оплатим за вас всю сумму долга»); списание всех долгов («спишем 100% ваших долгов»); гарантии сохранности имущества («защита имущества от арестов»); возможность не исполнять обязанности по заемным обязательствам («сразу отменяем ежемесячные платежи по кредитам в день вашего обращения», «больше не нужно платить кредиторам»); конкретный срок признания гражданина банкротом («избавим от долгов за 6 месяцев»);

эмоционально окрашенная информация о побуждении к прохождению процедуры банкротства; иная информация, которая может ввести должника в заблуждение относительно процедуры банкротства.

Неграмотная консультация или умышленное введение в заблуждение могут привести к катастрофическим последствиям: останутся старые и появятся новые долги, а имущество будет реализовано в рамках процедуры банкротства.

Следует помнить, что единственный законный способ получить освобождение от оплаты обязательств – быть признанным банкротом в судебном или внесудебном порядке и пройти длительную процедуру, которая может прекратиться или завершиться без освобождения от исполнения обязательств.

Сейчас на рынке розничного кредитования представлено большое количество различных инструментов помощи гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. В их числе – кредитные и ипотечные каникулы, реструктуризация кредита, комплексное урегулирование задолженности, рефинансирование.