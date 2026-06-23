Единый реестр и эскроу: в Госдуме предложили перезагрузить жилищную систему

В Госдуме предложили кардинально пересмотреть систему распределения жилья в стране, поставив во главу угла полную прозрачность. Депутат Каплан Панеш уверен: сегодняшние очереди — это настоящий «черный ящик», где граждане пребывают в полном неведении относительно своей позиции и сроков получения заветных квадратных метров. Об этом сообщает NEWS.ru .

По его словам, местные чиновники, пользуясь непрозрачностью списков, могут манипулировать очередностью, продвигая «своих», а люди остаются заложниками бюрократических игр. Чтобы покончить с этим, парламентарий призвал создать единый федеральный реестр нуждающихся — цифровую базу, которая сделает процесс публичным и исключит коррупционную составляющую на местах.

Однако наведение порядка в списках — это лишь половина дела. Панеш настаивает на смене самой философии: государство должно перейти от принципа «доживем — увидим» к четкому жилищному стандарту, гарантированному каждому россиянину. Для этого потребуется серьезно нарастить бюджетное финансирование профильных программ, но эти вложения окупятся социальной стабильностью. Ключевым инструментом борьбы с хаосом депутат видит как раз ту самую сквозную цифровую систему учета, которая позволит отслеживать очередь в реальном времени и сделает работу местных администраций подконтрольной обществу.

Параллельно с бюрократической реформой предлагается распространить успешные механизмы из сферы многоквартирного строительства на частный сектор. Парламентарий отметил, что речь идет об эскроу-счетах: сегодня при покупке квартиры в новостройке деньги дольщика лежат в банке до момента полной сдачи объекта, что защищает его от банкротства застройщика. Панеш считает, что точно такая же модель должна работать и при строительстве индивидуальных домов. Пока подрядчик не выполнит работу в полном объеме, средства не должны покидать банковскую ячейку — это спасет тысячи семей от потери накоплений и сэкономит миллиарды рублей, которые ежегодно теряются на недобросовестных стройках.

В дополнение к финансовой защите депутат предлагает создать федеральный реестр проверенных подрядчиков и ввести типовой электронный договор. Это уберет с рынка случайных игроков и мошенников, а стандартизированные контракты упростят контроль за соблюдением сроков и качества. В конечном итоге комплекс этих мер — от цифровизации очередей до финансовых гарантий в частном строительстве — должен превратить жилищный вопрос из вечной головной боли в понятный и защищенный государственный процесс, где каждый гражданин будет точно знать, когда и каким образом он получит свое жилье.

Ранее сообщалось, что в Москве зафиксировано рекордное падение спроса на новостройки.