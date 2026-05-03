Рынок на распутье: в Москве зафиксировано рекордное падение спроса на новостройки

Столичный рынок недвижимости столкнулся с серьезным охлаждением: число сделок по договорам долевого участия (ДДУ) рухнуло почти на 40%. Несмотря на первые шаги Центробанка по снижению ключевой ставки, эксперты спорят о будущем цен — от стагнации до снижения на 30%.

Сжатие спроса и ипотечные реалии

Первый квартал 2026 года стал для московских застройщиков периодом суровых испытаний. Согласно данным Росреестра, количество регистраций ДДУ в марте сократилось на 45% в годовом выражении. Основной причиной стагнации остается дорогая ипотека: даже после апрельского снижения ключевой ставки до 14,5%, рыночные ставки по кредитам на жилье лишь недавно опустились ниже психологической отметки в 20%. Покупательская активность в массовом сегменте упала до минимумов времен пандемии, что вынуждает девелоперов пересматривать свои стратегии.

Прогнозы: обвал или мягкая коррекция?

Информационное поле наполнилось радикальными прогнозами о возможном снижении цен на 15–30% до конца года. Однако большинство профессиональных аналитиков призывают не ждать «великого обвала».

Факторы против снижения: Себестоимость строительства остается высокой из-за инфляции, а механизмы проектного финансирования через эскроу-счета не позволяют застройщикам резко демпинговать без одобрения банков.

Локальные изменения: Снижение цен наиболее вероятно в переоцененных проектах массового сегмента и в Новой Москве, где конкуренция за покупателя максимальна. В то же время элитная недвижимость продолжает демонстрировать рост, обновляя исторические максимумы.

По данным IRN.RU на май 2026 года, средняя стоимость квадратного метра в Москве держится в районе 291,7 тыс. рублей, показывая минимальный месячный рост (+0,8%), что свидетельствует скорее о стагнации, чем о начале падения.