Коммунальные службы Мытищ перешли на летний режим работы

Коммунальные службы округа работают в ежедневном режиме, обеспечивая чистоту и порядок на улицах. В плане — влажная уборка проезжей части и тротуаров, очистка урн, вывоз мусора, покос травы и обрезка деревьев. Особое внимание уделяется зеленым зонам: на улице Летной специалисты Леспаркхоза создали новую цветочную инсталляцию из подсолнухов.

Работы по благоустройству территорий в округе идут без выходных. Коммунальщики ежедневно проводят комплекс мероприятий, направленных на поддержание чистоты и комфортной городской среды.

В перечне стандартных задач — чистка и влажная уборка проезжей части, тротуаров и остановочных павильонов. Параллельно специалисты очищают урны и вывозят мусор, включая придорожные полосы. В летний период активно ведется покос травы и санитарная обрезка деревьев.

Особый акцент сделан на озеленении. На улице Летной появилась яркая цветочная инсталляция из подсолнухов, созданная силами Леспаркхоза. Такие решения, по задумке авторов, призваны радовать глаз прохожих и делать городское пространство более уютным.

Жители округа могут оперативно сообщать о замечаниях по уборке территорий. Для этого работает специальный телефон: 8 (917) 583-63-43.