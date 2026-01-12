Нижний Новгород установил рекорд по вывозу снега за четыре дня снегопада

Нижний Новгород пережил настоящую снежную осаду. За четыре дня непрерывного снегопада городские коммунальщики вывезли с улиц более 142 тыс. кубометров снега. Эта цифра оказалась рекордной для города за многие последние годы. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

За такими внушительными объемами — круглосуточная работа техники и людей. Сейчас силы брошены на то, чтобы к понедельнику привести город в порядок: бригады вывозят собранный снег, а главы районов лично инспектируют улицы, проверяя качество уборки. Эта гонка со временем особенно важна, ведь метеорологи дают новый неутешительный прогноз.

Уже в понедельник, 12 января, в Нижний Новгород снова придет снегопад. Ожидается, что высота снежного покрова увеличится еще на восемь сантиметров, что создаст дополнительную нагрузку на коммунальные службы. Город готовится к новому витку борьбы со стихией.

Таким образом, несмотря на взятый многодневный рекорд, расслабляться нижегородским дворникам и водителям снегоуборочной техники рано. Итогом прошедшей снежной недели стала не только очищенная городская инфраструктура, но и мобилизованная коммунальная система, которой уже завтра вновь предстоит испытание зимней погодой.

