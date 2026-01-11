Почти миллион кубометров снега вывезли с улиц Москвы за два дня

Коммунальные службы Москвы за двое суток собрали и вывезли с городских улиц почти 1 млн куб. м снега, выпавшего в результате мощного снегопада. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столичной мэрии.

По данным ведомства, с начала сильных осадков, которые начались вечером 8 января, на снегоплавильные пункты было направлено около 0,75 млн куб. м снежных масс. Для наглядности в городском хозяйстве пояснили, что такой объем сопоставим с загрузкой более 8,5 тыс. стандартных железнодорожных полувагонов. Сформированный из них состав протянулся бы более чем на 109 км — это расстояние почти соответствует пути от Казанского вокзала Москвы до Коломны.

В мэрии отметили, что работы по устранению последствий непогоды не прекращаются ни днем, ни ночью. Дополнительные сложности создает то, что снегопады продолжаются, пусть и с меньшей интенсивностью. По прогнозам, к середине недели в столице может дополнительно выпасть до 12 см снега.

Коммунальные службы уже приступили к очередному циклу механизированной очистки проезжей части и пешеходных зон, после чего проводится противогололедная обработка. Такие мероприятия будут повторяться по мере сохранения осадков и ухудшения погодных условий.

Ранее стало известно, что коммунальщики продолжают уборку снега.