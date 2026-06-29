Новую поликлинику в Королеве на 1 000 мест оснащают современным оборудованием

Строительство новой городской поликлиники в Королеве, рассчитанной на 1000 посещений за смену, близится к завершению – техническая готовность объекта достигла 93%. Отделочные работы и инженерные системы практически сданы, уже завозят высокотехнологичное оборудование, включая МРТ и КТ, параллельно идет сборка мебели. На кровле здания устанавливают декоративные конструкции, а прилегающая территория готовится к благоустройству.

Особое внимание – диагностическому блоку. Сюда поступили сразу два ключевых аппарата: магнитно-резонансный томограф уже подключен к сетям и проходит тестовый режим, компьютерный томограф запустят в ближайшие дни. В перечне оборудования также значатся рентгеновские установки, флюорограф, маммограф, аппараты УЗИ и эндоскопическая техника.

Новый медцентр включит отделение неотложной помощи, физиотерапевтический кабинет, центр амбулаторной онкологической помощи и дневные стационары.

Прием пациентов будут вести 197 врачей и 313 медсестер – все ключевые специалисты, от терапевтов до онкологов. Открытие запланировано на осень этого года.