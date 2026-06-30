Один проект — 14 точек радости: как Коломна делает досуг детей комфортнее

В городском округе Коломна в 2026 году модернизируют 14 детских игровых площадок — новые комплексы появятся не только в городах, но и в селах и деревнях. Об этом сообщил депутат Государственной думы Никита Чаплин.

По его словам, такие меры помогут создать равные условия для семей с детьми вне зависимости от места проживания. Все площадки соответствуют современным нормам безопасности и рассчитаны на ребят разных возрастов.

К 30 июня подрядчик почти завершил установку двух крупных губернаторских площадок (по 450 кв. м) — в Коломне на улице Московской у дома 1 и в селе Черкизово на улице Советской у дома 6. Осталось провести озеленение.

Остальные 12 площадок площадью от 100 до 200 кв. м планируют сдать к августу. Работы уже стартовали в нескольких дворах Коломны — на улицах Ленина, Шилова, Дзержинского, Гагарина, на набережной Дмитрия Донского и в проезде Автомобилистов.

Тематически оборудование объединили в два направления: большие площадки оформили в стиле «Химия», а малые — в концепции «Космик».