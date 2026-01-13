Рязанские энергетики восстановили свет в 90% населенных пунктов после ледяного дождя

Битва рязанских энергетиков со стихией близка к завершению. После мощного снегопада и ледяного дождя, оставивших без света десятки населенных пунктов, специалистам удалось восстановить электроснабжение уже 90% пострадавших объектов. Это означает, что 115 сел и деревень вновь увидели свет, благодаря круглосуточной работе 130 человек, брошенных на ликвидацию последствий. Об этом сообщает издание 7info.

Основной удар стихии пришелся на Клепиковский округ, где ситуация остается наиболее сложной. Именно сюда стянуты основные силы: 18 бригад и почти три десятка единиц спецтехники, включая привлеченных частных подрядчиков. Работа осложняется экстремальными условиями — тяжелый мокрый снег повалил деревья, создав непроходимые завалы, а сугробы блокируют подъезды к поврежденным линиям электропередач.

Для координации всех усилий в «Рязаньэнерго» развернут оперативный штаб, поддерживающий постоянную связь с МЧС и местными администрациями. Энергетики не только устраняют текущие аварии, но и ведут непрерывный мониторинг погоды, чтобы быть готовыми к новым вызовам.

Таким образом, несмотря на масштаб повреждений, ситуация в Рязанской области взята под контроль. Итогом самоотверженной работы станет полное восстановление электроснабжения в регионе, что в данных условиях является настоящей победой людей над разбушевавшейся природой.

