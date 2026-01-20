Системный сбой: за незаконные свалки вновь расплачиваются муниципалитеты

В Воронежской области, в селе Первомайское, обнаружена незаконная свалка, раскинувшаяся на площади в четыре футбольных поля. Факт экологического преступления зафиксирован, но главный вопрос — кто теперь должен платить за ликвидацию этой горы мусора — повисает в воздухе. По словам эколога Сергея Якуцени, возникла парадоксальная ситуация: следственные действия по установлению конкретных нарушителей, которые свозили сюда строительные отходы, зачастую не проводятся в полном объеме. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что в результате вся тяжесть ответственности, включая финансовую, автоматически перекладывается на муниципальный бюджет. А это значит, что по факту платить приходится местным жителям — через их же налоговые отчисления.

По мнению эксперта, получается замкнутый круг: без оперативного выявления и строгого наказания виновных, муниципалитеты вынуждены тратить ограниченные средства на расчистку последствий, вместо развития территории. Система, при которой платит не нарушитель, а общество, не создает преград для появления новых свалок.

Он резюмировал, что, пока не будет налажена эффективная работа по поиску и привлечению к ответственности тех, кто устраивает такие полигоны, бремя их ликвидации так и останется на плечах налогоплательщиков. Обнаружение свалки — это лишь первый шаг, за которым должно следовать настоящее расследование, иначе экономический удар придется по тем, кто уже пострадал от экологического урона.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Подмосковье провели 47 рейдов по выявлению случаев незаконной перевозки стройотходов.