В 2025 году в Подмосковье провели 47 рейдов по выявлению случаев незаконной перевозки стройотходов

В Подмосковье по итогам 2025 года провели 47 рейдов по выявлению случаев незаконной перевозки строительного мусора и грунтов. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

В результате рейдов задержали 159 единиц техники, которая использовалась для нелегальных транспортировки и размещения стройотходов.

Также в области пресекли 72 попытки создания несанкционированных свалок и составили 90 протоколов об административных правонарушениях.

Кроме того, за год вынесли 788 постановлений о назначении административного наказания за незаконную перевозку и сброс строительного мусора. Сумма штрафов составила более 8,5 млн рублей.

