Техника круглосуточно расчищает дороги и тротуары в Павлово-Посадском округе

С начала января на территории Павлово-Посадского городского округа сохраняется сложная погодная обстановка, связанная с непрерывными снегопадами. Коммунальные и дорожные службы муниципалитета переведены на ежедневный режим работы для расчистки улиц и территорий.

Основные усилия сосредоточены на очистке ключевых транспортных магистралей, обеспечении подъездов к социально значимым объектам, включая медицинские и образовательные учреждения, а также на обслуживании остановок общественного транспорта, пешеходных зон и внутридворовых проездов. Администрация округа отмечает, что при высокой интенсивности осадков полностью избежать временных неудобств невозможно, но все ресурсы направлены на максимально оперативное устранение последствий снегопадов.

Для ускорения реагирования служб жителям рекомендовано сообщать о проблемных участках, указывая точные адреса и, по возможности, прикладывая фотографии. Автомобилистам в условиях сложной дорожной обстановки советуют соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию, пешеходам — проявлять осторожность и использовать устойчивую обувь.