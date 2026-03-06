По данным Daily Star, в случае масштабной войны и возможного призыва часть людей может избежать отправки на фронт благодаря так называемым зарезервированным профессиям. Журналисты британского издания собрали список таких профессий на фоне общественных переживаний из-за нарастающих военных конфликтов в мире.

Речь идет о специальностях, которые считаются критически важными для работы страны. В подобных случаях государству важнее, чтобы такие специалисты продолжали выполнять свои обязанности внутри страны, а не участвовали в боевых действиях.

В первую очередь это касается медицинских работников — врачей, медсестер и акушеров. Также от призыва обычно освобождают полицейских и пожарных, поскольку поддержание порядка и реагирование на чрезвычайные ситуации остается приоритетом даже во время войны.

В список ключевых сфер также входят сельское хозяйство и производство продуктов питания. Фермеры и аграрные работники считаются жизненно важными для предотвращения продовольственных кризисов.

Еще одна важная категория — энергетика и коммунальные службы. Сотрудники электростанций, систем водоснабжения и канализации нужны для поддержания базовой инфраструктуры страны.

Кроме того, освобождение могут получить инженеры, специалисты оборонной промышленности, водители грузовиков, железнодорожники, а также IT-специалисты и эксперты по кибербезопасности, которые обеспечивают работу транспорта, связи и технологий во время кризиса.