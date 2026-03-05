Будущее семьи за зумерами? Что показал опрос молодых мужчин о традиционных ценностях

По данным Daily Mail, почти треть мужчин поколения Z считает, что жена должна подчиняться своему мужу. Такой вывод сделали исследователи из Королевского колледжа Лондона.

В опросе приняли участие 23 тыс. человек из 29 стран, включая Великобританию, США и Австралию. Результаты показали, что 31% мужчин поколения Z согласны с утверждением, что жена должна всегда слушаться мужа. Для сравнения, среди мужчин поколения беби-бумеров этот показатель составляет около 13%.

Кроме того, 24% молодых мужчин считают, что женщина не должна выглядеть слишком независимой, а 21% уверены, что «настоящая женщина» не должна первой проявлять инициативу в сексе.

По словам директора Института глобального лидерства женщин при Королевском колледже Лондона Хиджун Чанг, результаты вызывают тревогу. «Тревожно видеть, что традиционные гендерные нормы сохраняются и сегодня», — отметила она.

Исследователи связывают это с ростом популярности так называемого тренда «tradwife» в соцсетях. Его сторонники выступают за модель семьи, в которой женщина занимается домом, воспитанием детей и подчиняется мужу.

При этом парадоксально, что мужчины поколения Z одновременно чаще других считают успешных и карьерных женщин более привлекательными. Эксперты называют это признаком переосмысления гендерных ролей в современном обществе.