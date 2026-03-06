Почему нельзя давить прыщи над губой? Врач скорой помощи объяснил смертельную опасность «треугольника»

Врач скорой помощи Джо Уиттингтон рассказал о трагической истории своей однокурсницы, которая умерла после того, как выдавила прыщ на лице, пишет Daily Mail.

По его словам, девушка выдавила прыщ между носом и верхней губой. Сначала это выглядело безобидно, однако через несколько дней началась сильная инфекция: лицо опухло, состояние резко ухудшилось, и ее госпитализировали.

Позже медики выяснили, что инфекция распространилась в область так называемого треугольника смерти — зоны лица от переносицы до уголков рта. Вены в этой области напрямую связаны с венами, ведущими к мозгу, и не имеют защитных клапанов.

Из-за этого бактерии в редких случаях могут проникнуть глубже и вызвать опасное осложнение — тромбоз кавернозного синуса, которое может привести к смерти.

При этом врач подчеркнул, что подобные случаи крайне редки. Миллионы людей выдавливают прыщи без серьезных последствий, однако врачи все равно рекомендуют осторожно относиться к воспалениям в этой части лица.