«Секретный отдел по инопланетянам»: исследователь нашел доказательства подлинности документов о крушении НЛО

По данным Daily Mail, исследователь утверждает, что скандальные документы о секретной американской группе Majestic-12, якобы изучавшей НЛО и инопланетные технологии, могут быть подлинными.

Речь идет о файлах, появившихся в 1980-х годах. В них утверждается, что группа из 12 высокопоставленных военных и ученых более двух десятилетий занималась расследованием крушений НЛО, изучением технологий внеземного происхождения и попытками установить контакт с инопланетянами.

ФБР ранее называло эти документы «фальшивкой». Однако исследователь под псевдонимом MJ12 Logic заявил, что обнаружил на них номера и штампы, совпадающие с реальными архивными кодами ЦРУ 1940-1950-х годов.

По его словам, некоторые маркировки совпадают с документами программы Operation Paperclip, в рамках которой США после Второй мировой войны привлекали немецких ученых для разработки ракетных и космических технологий.

«Практически невозможно объяснить эти совпадения, если документы MJ-12 были просто подделкой 1980-х годов», — заявил исследователь.

Тем не менее американские власти продолжают утверждать, что доказательств существования НЛО или контактов с инопланетянами нет, а часть документов содержит ошибки и признаки подделки.