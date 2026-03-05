«Секретный отдел по инопланетянам»: исследователь нашел доказательства подлинности документов о крушении НЛО
Daily Mail: исследователь заявил о признаках подлинности файлов об НЛО в США
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
По данным Daily Mail, исследователь утверждает, что скандальные документы о секретной американской группе Majestic-12, якобы изучавшей НЛО и инопланетные технологии, могут быть подлинными.
Речь идет о файлах, появившихся в 1980-х годах. В них утверждается, что группа из 12 высокопоставленных военных и ученых более двух десятилетий занималась расследованием крушений НЛО, изучением технологий внеземного происхождения и попытками установить контакт с инопланетянами.
ФБР ранее называло эти документы «фальшивкой». Однако исследователь под псевдонимом MJ12 Logic заявил, что обнаружил на них номера и штампы, совпадающие с реальными архивными кодами ЦРУ 1940-1950-х годов.
По его словам, некоторые маркировки совпадают с документами программы Operation Paperclip, в рамках которой США после Второй мировой войны привлекали немецких ученых для разработки ракетных и космических технологий.
«Практически невозможно объяснить эти совпадения, если документы MJ-12 были просто подделкой 1980-х годов», — заявил исследователь.
Тем не менее американские власти продолжают утверждать, что доказательств существования НЛО или контактов с инопланетянами нет, а часть документов содержит ошибки и признаки подделки.