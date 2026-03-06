Секс после 60: ученые выяснили, почему 72% одиноких людей не согласны на «просто дружбу»

По данным Daily Mail, новое исследование показало, что романтика и сексуальная близость не исчезают с возрастом и остаются важной частью отношений даже после 60 лет.

Ученые из Университета Нью-Гэмпшира опросили 100 одиноких мужчин и женщин в возрасте от 60 до 83 лет, которые пользуются онлайн-сервисами знакомств. 97% участников заявили, что секс важен для романтических отношений, а 72% признались, что не стали бы продолжать отношения без интимной близости.

«Многие участники говорили, что отношения без секса больше похожи на дружбу», — прокомментировала автор исследования Лорен Харрис.

По словам ученых, даже возрастные изменения, например снижение либидо или проблемы с эрекцией, не становятся непреодолимым препятствием. Пожилые люди часто готовы адаптироваться: использовать лекарства, менять ожидания или иначе воспринимать интимную близость.

«Эти результаты меняют представление о старении и показывают, что сексуальность остается важной частью жизни на протяжении всего жизненного пути», — добавила Харрис.

Исследователи также отмечают, что сегодня люди живут дольше и могут оставаться одинокими десятилетиями, поэтому потребность в романтических и сексуальных отношениях в зрелом возрасте становится все более заметной.