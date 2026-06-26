Уникальный шанс для смелых: почему сейчас самое время покупать российские акции

На Московской бирже происходит затяжной обвал фондового рынка — индекс Мосбиржи непрерывно снижался несколько недель и обновлял минимумы с марта 2023 года, опускаясь ниже 2300 пунктов. Однако это не повод поддаваться панике и продавать акции российских компаний, убеждены эксперты. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал финансовый аналитик, квалифицированный инвестор, кандидат экономических наук Михаил Новачук.

Главный совет для инвесторов — не поддаваться панике

По его словам, в текущей ситуации российским инвесторам, которые уже владеют акциями и облигациями, категорически не стоит паниковать.

«Продавать активы на текущих, упавших уровнях — это инвестиционная ошибка и проявление истерики. Владельцам капитала, наоборот, рекомендуется присмотреться к покупкам, так как рынок представляет собой уникальную возможность», — сказал он.

Стратегия для инвесторов в текущих реалиях

Специалист подчеркнул, что для инвесторов, у которых есть свободные средства текущая ситуация — это сигнал к действию.

«Речь не о том, чтобы скупать все подряд, а о том, чтобы фундаментально проанализировать рынок и покупать акции наиболее сильных компаний, которые упали сильнее всего. Это возможность переложиться из менее привлекательных инвестиционных инструментов, например, банковских депозитов, доходность по которым снижается вслед за ключевой ставкой. В активы с гораздо более высоким потенциалом роста, такие как акции ведущих российских компаний, например, из нефтегазового или металлургического секторов», — сообщил собеседник издания.

Эксперт отметил, что российский рынок акций является одним из самых недооцененных фондовых рынков в мире.

«Сложилась уникальная ситуация. Наши российские эмитенты торгуются в долларовом эквиваленте с огромным дисконтом. Многие качественные компании стоят в 2–3 раза ниже своей справедливой фундаментальной стоимости», — считает Новачук.

Рефинансирование потребительских кредитов на фоне снижения ключевой ставки ЦБ снова набирает популярность, но замена старого займа на новый несет скрытые расходы, которые могут свести на нет всю выгоду. Перекредитовываться стоит только после точного расчета чистой экономии.