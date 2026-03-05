Ветрянка при беременности обернулась для британки инвалидностью ребенка: чем может грозить халатность врачей

По данным The Mirror, жительница Великобритании Анна Мартин утверждает, что ее дочь осталась инвалидом на всю жизнь после того, как врачи проигнорировали ее жалобы во время беременности.

По словам 31-летней женщины, она заразилась ветряной оспой на раннем сроке беременности, но врачи несколько раз говорили ей, что это «просто вирус». Анна утверждает, что обращалась к медикам пять раз, однако ей не предложили сдать анализы и не назначили лечение.

В результате ее дочь Женевьева родилась в ноябре 2022 года с синдромом врожденной ветряной оспы — редким заболеванием, которое может вызывать серьезные нарушения развития.

Также у девочки обнаружили деформации конечностей: у нее укороченная правая нога и только три пальца на стопе. Когда ребенку было 14 месяцев, родители приняли тяжелое решение ампутировать ей стопу.

«То, что должно было стать счастливой беременностью, превратилось в кошмар из-за предотвратимой ошибки системы», — рассказала Анна.

Сейчас девочке три года. Она также может столкнуться с проблемами слуха, зрения и обучаемости.

Анна подала жалобу и судебный иск против больницы и поликлиники, а также требует изменить правила NHS (Национальная система здравоохранения Великобритании) и проводить беременным женщинам обязательные анализы на антитела к ветряной оспе при подозрении на заражение.