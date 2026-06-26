Что можно сеять на рассаду и сажать 26 июня 2026 по лунному календарю
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
26 июня 2026 года — пятница, которая дарит садоводам последние часы мощной энергии плодородного знака Скорпиона. Луна продолжает расти, ее освещенность достигает 88–89%, астрологический счет ведет 11-й лунный день (до 18:42, затем начнется 12-й). До 21:42 ночное светило еще пребывает в знаке Скорпиона, а затем переходит в Стрельца.
Скорпион по праву считается одним из самых плодородных знаков. Растущая Луна в нем дарит растениям высокую выносливость, жизнестойкость и изобилие. Посеянные в эти дни семена всходят быстро, у ростков формируется сильная корневая система и мощный стебель. Но важно помнить: это последний день мощной посадки перед уходом Луны в Стрельца, а уже 30 июня наступит полнолуние — время, когда активные работы с растениями лучше прекратить. Успевайте сделать все самое важное сегодня!
Работы в огороде
До 21:42 (Скорпион) — время активных посадок и ухода. Энергия плодородного знака позволит вам заложить основу для обильного урожая. В первую очередь стоит посвятить день следующим культурам:
- Посев зелени и листовых культур: укроп, петрушка, салат, шпинат, кресс-салат. Зелень подсевайте каждые две-три недели, тогда свежее будет на столе все лето.
- Посадка овощных культур: огурцы, кабачки, тыква, все виды капусты — высаживайте рассаду или сейте семена в открытый грунт.
- Пересадка растений: сейчас хороший момент пересадить на участок все, что еще по каким-то причинам осталось в горшках.
- Стелющиеся и колючие растения: особенно благоприятны эти дни для стелющихся культур, а также для всех, у кого есть шипы и колючки.
Что касается ухода, сегодня особенно эффективны:
- Полив — Скорпион любит влагу. Поливайте смородину после цветения (когда наливаются ягоды), черешню (по ведру каждые 2–3 дня в жару), жимолость и голубику.
- Подкормка — вносите минеральные удобрения, особенно по листу. Клубнике и малине нужны калий и фосфор. Пионы и декоративные кустарники в период цветения отзываются на суперфосфат и сульфат калия.
- Борьба с вредителями — хорошее время для уничтожения слизней и улиток (можно устроить «пивную пирушку»).
- Рыхление и прополка — улучшайте доступ воздуха к корням.
- Мульчирование — слой скошенной травы или соломы держит влагу и не дает сорнякам захватить грядки.
Чего избегать в Скорпионе:
- Посадки корнеплодов — картофель, посаженный в этом знаке, будет водянистым и невкусным, да и храниться будет плохо.
- Обрезки, пасынкования и удаления усов — растения довольно устойчивы к болезням, если не подвергать их разного рода обрезке. В открытые раны быстро проникает инфекция.
- Деления корневищ и размножения луковицами — растения насыщены влагой и легко могут загнить.
- Сбора урожая на хранение — сейчас в растениях много влаги, что может спровоцировать гниение.
После 21:42 (Стрелец) — Луна переходит в знак огня. Энергия дня меняется. Активные посадки лучше завершить, а сосредоточиться на санитарных работах: проветривание теплиц, подсушка почвы, уход за растениями. Активность Луны в Стрельце считается не самой удачной для массовых посевов.
Совет на 26 июня: Используйте последние часы Скорпиона для посадки зелени, огурцов, кабачков и капусты. Полейте и подкормите растения, особенно плодово-ягодные культуры. И главное — не травмируйте растения обрезкой и пасынкованием, иначе в открытые раны попадет инфекция!
Уход за плодовыми и ягодными деревьями
Скорпион дарит растениям крепкую корневую систему, поэтому сегодня — отличный день для посадки и пересадки плодовых и ягодных культур:
- Саженцы с закрытой корневой системой: малина, ежевика, крыжовник, виноград, смородина, вишня, яблоньки, облепиха, лимонник.
- Закладка новых кустарников — они быстро приживутся и пойдут в рост.
- Подкормка плодовых деревьев и кустарников — особенно фосфорно-калийными удобрениями.
Чего избегать:
- Обрезки плодовых деревьев — в открытые раны быстро проникает инфекция.
- Сбора урожая на длительное хранение — плоды сейчас очень сочные и будут плохо храниться.
Работы с цветами
Скорпион — отличное время для декоративного сада. Благоприятно:
- Посадка и пересадка роз и других декоративных кустарников.
- Подкормка цветов — особенно в период цветения. Пионы и декоративные кустарники отзываются на суперфосфат и сульфат калия.
- Оформление клумб и цветников — создавайте новые композиции.
После 21:42 (Стрелец) — можно заняться санитарной обрезкой цветов и удалением отцветших соцветий.
Что лучше отложить
- Посадку корнеплодов (картофель, редис, репа, дайкон) — они будут водянистыми и невкусными.
- Обрезку, пасынкование, удаление усов — риск заражения через открытые раны.
- Деление корневищ и размножение луковицами — растения насыщены влагой и легко загнивают.
- Сбор урожая на длительное хранение — из-за высокого содержания влаги.
Общие рекомендации
Благоприятно:
- Посев и посадка зелени, листовых овощей, огурцов, кабачков, тыквы, капусты
- Посадка плодовых и ягодных культур (с закрытой корневой системой)
- Посадка и пересадка декоративных кустарников и роз
- Полив, корневые и внекорневые подкормки
- Рыхление, прополка, мульчирование
- Борьба с вредителями (особенно слизнями и улитками)
Нежелательно:
- Посадка корнеплодоОбрезка, пасынкование, удаление усов
- Деление корневищ и размножение луковицами
- Сбор урожая на длительное хранение