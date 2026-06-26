Что можно сеять на рассаду и сажать 26 июня 2026 по лунному календарю

26 июня 2026 года — пятница, которая дарит садоводам последние часы мощной энергии плодородного знака Скорпиона. Луна продолжает расти, ее освещенность достигает 88–89%, астрологический счет ведет 11-й лунный день (до 18:42, затем начнется 12-й). До 21:42 ночное светило еще пребывает в знаке Скорпиона, а затем переходит в Стрельца.

Скорпион по праву считается одним из самых плодородных знаков. Растущая Луна в нем дарит растениям высокую выносливость, жизнестойкость и изобилие. Посеянные в эти дни семена всходят быстро, у ростков формируется сильная корневая система и мощный стебель. Но важно помнить: это последний день мощной посадки перед уходом Луны в Стрельца, а уже 30 июня наступит полнолуние — время, когда активные работы с растениями лучше прекратить. Успевайте сделать все самое важное сегодня!

Работы в огороде

До 21:42 (Скорпион) — время активных посадок и ухода. Энергия плодородного знака позволит вам заложить основу для обильного урожая. В первую очередь стоит посвятить день следующим культурам:

Посев зелени и листовых культур: укроп, петрушка, салат, шпинат, кресс-салат. Зелень подсевайте каждые две-три недели, тогда свежее будет на столе все лето.

Посадка овощных культур: огурцы, кабачки, тыква, все виды капусты — высаживайте рассаду или сейте семена в открытый грунт.

Пересадка растений: сейчас хороший момент пересадить на участок все, что еще по каким-то причинам осталось в горшках.

Стелющиеся и колючие растения: особенно благоприятны эти дни для стелющихся культур, а также для всех, у кого есть шипы и колючки.

Что касается ухода, сегодня особенно эффективны:

Полив — Скорпион любит влагу. Поливайте смородину после цветения (когда наливаются ягоды), черешню (по ведру каждые 2–3 дня в жару), жимолость и голубику.

Подкормка — вносите минеральные удобрения, особенно по листу. Клубнике и малине нужны калий и фосфор. Пионы и декоративные кустарники в период цветения отзываются на суперфосфат и сульфат калия.

Борьба с вредителями — хорошее время для уничтожения слизней и улиток (можно устроить «пивную пирушку»).

Рыхление и прополка — улучшайте доступ воздуха к корням.

Мульчирование — слой скошенной травы или соломы держит влагу и не дает сорнякам захватить грядки.

Чего избегать в Скорпионе:

Посадки корнеплодов — картофель, посаженный в этом знаке, будет водянистым и невкусным, да и храниться будет плохо.

Обрезки, пасынкования и удаления усов — растения довольно устойчивы к болезням, если не подвергать их разного рода обрезке. В открытые раны быстро проникает инфекция.

Деления корневищ и размножения луковицами — растения насыщены влагой и легко могут загнить.

Сбора урожая на хранение — сейчас в растениях много влаги, что может спровоцировать гниение.

После 21:42 (Стрелец) — Луна переходит в знак огня. Энергия дня меняется. Активные посадки лучше завершить, а сосредоточиться на санитарных работах: проветривание теплиц, подсушка почвы, уход за растениями. Активность Луны в Стрельце считается не самой удачной для массовых посевов.

Совет на 26 июня: Используйте последние часы Скорпиона для посадки зелени, огурцов, кабачков и капусты. Полейте и подкормите растения, особенно плодово-ягодные культуры. И главное — не травмируйте растения обрезкой и пасынкованием, иначе в открытые раны попадет инфекция!

Уход за плодовыми и ягодными деревьями

Скорпион дарит растениям крепкую корневую систему, поэтому сегодня — отличный день для посадки и пересадки плодовых и ягодных культур:

Саженцы с закрытой корневой системой: малина, ежевика, крыжовник, виноград, смородина, вишня, яблоньки, облепиха, лимонник.

Закладка новых кустарников — они быстро приживутся и пойдут в рост.

Подкормка плодовых деревьев и кустарников — особенно фосфорно-калийными удобрениями.

Чего избегать:

Обрезки плодовых деревьев — в открытые раны быстро проникает инфекция.

Сбора урожая на длительное хранение — плоды сейчас очень сочные и будут плохо храниться.

Работы с цветами

Скорпион — отличное время для декоративного сада. Благоприятно:

Посадка и пересадка роз и других декоративных кустарников.

Подкормка цветов — особенно в период цветения. Пионы и декоративные кустарники отзываются на суперфосфат и сульфат калия.

Оформление клумб и цветников — создавайте новые композиции.

После 21:42 (Стрелец) — можно заняться санитарной обрезкой цветов и удалением отцветших соцветий.

Что лучше отложить

Посадку корнеплодов (картофель, редис, репа, дайкон) — они будут водянистыми и невкусными.

Обрезку, пасынкование, удаление усов — риск заражения через открытые раны.

Деление корневищ и размножение луковицами — растения насыщены влагой и легко загнивают.

Сбор урожая на длительное хранение — из-за высокого содержания влаги.

Общие рекомендации

Благоприятно:



Посев и посадка зелени, листовых овощей, огурцов, кабачков, тыквы, капусты

Посадка плодовых и ягодных культур (с закрытой корневой системой)

Посадка и пересадка декоративных кустарников и роз

Полив, корневые и внекорневые подкормки

Рыхление, прополка, мульчирование

Борьба с вредителями (особенно слизнями и улитками)

Нежелательно: