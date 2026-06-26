Что можно сеять на рассаду и сажать 27 июня 2026 по лунному календарю

27 июня 2026 года — суббота, которая заметно отличается от предыдущих дней. В 12:00 ночное светило находится в фазе роста («Растущая Луна») с освещенностью 93–94%. Астрологический счет ведет 12-й лунный день (до 19:55, затем начнется 13-й), а сама Луна весь день пребывает в Стрельце — знаке огня, который считается малоплодородным.

Если вчерашний Скорпион позволял сажать практически все, то сегодняшний Стрелец — совсем другая история. Это знак «быстрого роста вверх, но незначительного урожая». Энергия дня направлена на стебли, листья и цветы, а не на плоды и корни. Поэтому 27 июня — не день для массовых посадок овощей, если вы рассчитываете на богатый урожай. Зато это отличное время для декоративных культур, вьющихся растений и санитарных работ.

Важно: 27 июня — нейтральный день, не самый сильный в лунном цикле. Не стоит начинать новые масштабные проекты. К тому же, 30 июня наступает полнолуние — время, когда любые активные работы с растениями лучше прекратить. Используйте сегодняшний день для «легких» дел.

Работы в огороде

Стрелец — знак, который дает быстрый рост вверх, но скудный урожай. Поэтому сегодня лучше не сажать культуры, от которых вы ждете обильных плодов (томаты, перцы, баклажаны, огурцы). Исключение — если вам нужна в первую очередь зеленая масса, а не плоды.

Что можно сеять и сажать:

Декоративно-цветущие растения — они зацветают быстрее, чем в другие дни.

Растения с длинным вьющимся стеблем (ипомея, настурция, декоративная фасоль).

Быстрорастущие лекарственные травы.

Растения «на семена» — у них будет обильная зелень, и семена получатся качественными.

Зелень и листовые овощи (укроп, салат, шпинат) — если вам нужна именно зелень, а не семена.

Что касается ухода, сегодня особенно эффективны:

Перекопка, рыхление и окучивание — работа с почвой сейчас пойдет на пользу.

Прореживание всходов, прополка — удаляйте лишнее без сожалений.

Пасынкование и удаление усов у земляники — сегодня растения хорошо переносят такие вмешательства.

Удаление поросли и больных растений — санитарная чистка будет очень кстати.

Обработка от вредителей и болезней — профилактика сейчас особенно эффективна.

Уход за плодовыми и ягодными деревьями

Для сада 27 июня — день санитарных работ и подготовки.

Благоприятно:

Посадка саженцев и черенков (в том числе плодово-ягодных) — они хорошо приживутся, хотя урожай может быть не самым обильным.

Обрезка усов у земляники и удаление поросли.

Обработка от вредителей и болезней.

Проветривание теплиц и подсушка почвы — в Стрельце это особенно актуально, так как знак сухой.

Работы с цветами

Для цветоводов 27 июня — один из лучших дней месяца! Стрелец благоволит декоративным культурам. Благоприятно:

Посев и посадка декоративно-цветущих растений — они зацветают быстрее.

Посадка вьющихся цветов (ипомея, настурция, душистый горошек).

Пересадка и деление многолетников — если у них крепкая корневая система.

Срезка цветов — букеты, собранные сегодня, будут долго стоять в вазе.

Что лучше отложить