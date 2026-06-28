Что можно сеять на рассаду и сажать 29 июня 2026 по лунному календарю

29 июня 2026 года — понедельник, который занимает особое место в лунном цикле. Сегодня в 20:55 наступает Полнолуние — момент, когда Луна находится в оппозиции к Солнцу, а ее энергия достигает пика. Освещенность диска составляет 100%, астрологический счет ведет 14-й лунный день (до 21:44, затем начнется 15-й). До 10:22 ночное светило пребывает в Стрельце, а затем переходит в знак Козерога.

Полнолуние — это время наивысшего напряжения жизненных сил растений. В этот период соки максимально сосредоточены в надземной части — стеблях, листьях и плодах, а корневая система становится крайне уязвимой. Любые посадки, пересадки и пикировка категорически противопоказаны — растения будут долго болеть и плохо приживаться. Зато это отличный момент для сбора урожая, ухода и «хирургических» вмешательств.

Важно: полнолуние длится не один день — его влияние ощущается за сутки до и после. Поэтому активные посадки лучше перенести на 30 июня или позже. Но сегодняшний день отлично подходит для наведения порядка и сбора даров лета.

Работы в огороде

29 июня — день уборки и ухода, а не посевов. Отложите лопату и семена, возьмите в руки секатор и корзину для урожая.

Что можно делать:

Сбор урожая — сегодняшний день идеален для сбора ягод, фруктов и овощей, которые вы планируете употреблять в пищу сразу или закладывать на хранение. Черешня, клубника, горох, молодая морковь, укроп и петрушка уже готовы к сбору. В полнолуние плоды наиболее сочные и ароматные.

Прополка и прореживание всходов — удаляйте сорняки и слабые растения без сожаления.

Рыхление и культивация — улучшайте доступ воздуха к корням.

Санитарная обрезка — удаляйте сухие, больные и поломанные ветви. Особенно это касается малины после сбора урожая. Обратите внимание на признаки ржавчины на смородине и мучнистой росы на крыжовнике.

Удаление пасынков на томатах — сейчас самое время для этой процедуры.

Обрезка усов у земляники — удаляйте лишние усы, чтобы растения направляли силы на созревание ягод.

Чеканка винограда — прищипывайте побеги для лучшего вызревания лозы.

Обработка от вредителей и болезней — сегодня эффективны опрыскивания, особенно против вредителей, живущих на земле.

Чего избегать:

Посева и посадки любых культур — полнолуние неблагоприятно для укоренения.

Пересадки и пикировки — растения плохо приживаются.

Полива и корневых подкормок — в полнолуние корни плохо усваивают влагу и питательные вещества.

Уход за плодовыми и ягодными деревьями

Сегодня — отличный день для санитарных работ в саду.

Обрезка сухих и больных ветвей — удаляйте все лишнее, что мешает здоровому росту деревьев.

Обработка от болезней — проверьте деревья на наличие признаков грибковых заболеваний. Если заметили оранжевые пятна на смородине — это ржавчина. Для защиты от мучнистой росы на крыжовнике используйте системные фунгициды или растворы молочной сыворотки.

Сбор урожая — сегодня можно собирать черешню и другие ягоды. Не пропустите момент: перезревшие плоды теряют вкус.

Проветривание теплиц — в Козероге особенно важно следить за влажностью и температурой.

Не рекомендуется:

Посадка новых деревьев и кустарников — полнолуние не способствует хорошей приживаемости.

Работы с цветами

Для цветоводов 29 июня — прекрасный день для срезки.

Срезка цветов — букеты, собранные сегодня, будут долго стоять в вазе. Энергия полнолуния наполняет цветы максимальной жизненной силой.

Удаление отцветших соцветий — стимулируйте повторное цветение у многолетников.

Рыхление почвы в цветниках — улучшайте аэрацию корневой системы.

Чего избегать:

Посадки и пересадки цветов — подождите до следующего дня.

Что лучше отложить