Грешно ли не платить алименты детям, объяснил священник Батаногов

Распад семьи — тяжелое испытание, которое усугубляется тем, что после развода родитель иногда оставляет ребенка без финансовой поддержки. Настоятель Храма святого князя Владимира в Новогирееве, протоиерей Алексей Батаногов рассказал изданию «Подмосковье сегодня», почему уклонение от алиментов — это не просто правовая ошибка, а настоящий грех, и как верующему человеку поступить в этой ситуации по-христиански, не устраивая войн.

По словам священника, развод сегодня перестал быть редкостью, и далеко не всегда брак распадается по действительно непреодолимым причинам.

«Безусловно, очень тяжелое явление, когда семья распадается. Конечно, бывают ситуации, когда сохранить брак невозможно. Но в ряде случаев люди просто не хотят всерьез работать над отношениями, не ценят семью, и союз, в котором уже есть дети, распадается», — сказал Батаногов.

И именно здесь на первый план выходит вопрос ответственности. По словам собеседника издания, статус «бывшего» не отменяет роли «родителя».

«Разумеется, в любом случае у родителя есть обязанность помогать своему ребенку. Если он с ним не живет, то, безусловно, должен платить алименты и поддерживать ребенка. И хорошо бы это делать не через суд, а добровольно, понимать это и чувствовать в этом необходимость», — отметил священник.

Он добавил, что не раз встречался с такими случаями, когда отец уклоняется от воспитания ребенка и уплаты алиментов, а в старости, когда начинает болеть, вспоминает, что у него есть дети, и начинает требовать от них заботы и материальной помощи.

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«Не поддерживать своего ребенка — это не просто ошибка, это грех», — подчеркнул отец Алексей.

В такой ситуации верующие сталкиваются с тяжелым внутренним конфликтом. С одной стороны, Церковь учит прощать, а не устраивать борьбу за материальные ценности. С другой — здравый смысл требуют защитить права своего ребенка.

Батаногов учит решать подобный конфликт без войны и по-христиански.

«Нужно без гнева и оскорблений просто подать в суд, то есть пытаться законным способом востребовать то, что полагается. А христианство должно проявляться в том, что мы сочувствуем человеку, не мстим, не устраиваем скандалов, не проклинаем, а прощаем. Бог ему судья! В том, чтобы добиться положенного по закону, нет никакого греха», — заключил священник.

По его мнению, алименты — это долг перед ребенком, который не отменяется ни разводом, ни обидами, ни новой семьей. А тот, кто этот долг игнорирует, совершает грех.