Нейросеть в алтаре: РПЦ выступила против сгенерированных искусственным интеллектом икон

Русская православная церковь (РПЦ) выступила с предупреждением о необходимости осмотрительного отношения к любым объектам религиозного назначения, созданным с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Заявление председателя информационной комиссии Московской городской епархии священника Александра Волкова стало реакцией на прецедент в Белоруссии, где в католическом храме Новолукомля освятили полотно с изображением «киберапостола» Карло Акутиса, сгенерированное нейросетью. В РПЦ подчеркнули, что внедрение ИИ в сакральное пространство влечет серьезные риски и лишено объективной необходимости. Об этом информирует сетевое издание РБК .

Позиция РПЦ о рисках ИИ в священном пространстве

Председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков прокомментировал инцидент, отметив, что применение алгоритмов искусственного интеллекта должно иметь четкие границы. По мнению представителя РПЦ, в сфере иконописи и религиозного искусства ключевое значение имеет человеческий и личностный фактор, который не может быть заменен работой нейросетей.

В церкви подчеркнули, что продукты ИИ допустимы в тех сферах, где они приносят практическую пользу человеку, однако их проникновение в богослужебную жизнь несет потенциальную опасность «внесения вредящих элементов в сакральное пространство».

Освящение иконы святого Карло Акутиса в Новолукомле

Прецедент, вызвавший дискуссию, произошел в Белоруссии: 11 октября 2026 года в костеле Святой Марии Магдалины в Новолукомле Витебской области была освящена икона святого Карло Акутиса. Обряд благословения совершил архиепископ-эмерит Тадеуш Кондрусевич.

Инициатором создания полотна размером 140 на 290 см выступил настоятель прихода ксендз Николай Липский, а в разработке промптов и генерации участвовала творческая группа с применением ИИ. Карло Акутис, скончавшийся в 2006 году в возрасте 15 лет от лейкемии, при жизни занимался программированием и созданием онлайн-каталогов евхаристических чудес. В католической традиции его почитают как покровителя молодежи, интернета и первого святого из поколения миллениалов.

Дискуссия среди верующих и статус сгенерированных образов

Появление сгенерированной нейросетью иконы спровоцировало споры не только в межконфессиональной среде, но и среди самих католических верующих. На профильных ресурсах и в социальных сетях появились сообщения с критикой инициативы.

Многие прихожане усомнились в том, что искусственно сгенерированная картинка без молитвенного и духовного подвига иконописца может соответствовать традиционным канонам, считаться полноценной иконой и использоваться как объект для молитвы.