Почему Господь забирает детей: священник дал жесткий, но отрезвляющий ответ

Протоиерей Смирнов связал раннюю смерть людей с духовным кризисом общества

Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов объяснил причины преждевременной кончины людей, включая детей и молодежь, божественным промыслом, который не всегда поддается человеческому осмыслению. Об этом священнослужитель заявил в комментарии, опубликованном на дзен-канале «Смотри в себя».

По мнению церковнослужителя, жизнь и смерть находятся исключительно в ведении Всевышнего. Рост числа уходов из жизни молодых людей священник связал с общим духовным кризисом в обществе и постепенным удалением человека от веры. Он выразил уверенность, что Богу заранее известно о грядущих испытаниях, ожидающих личность, а также о ее способности к искреннему покаянию в будущем. Особое внимание Димитрий Смирнов уделил теме детской смертности. Он признал тяжесть восприятия подобных утрат для родственников, однако подчеркнул, что высший замысел остается непостижимой тайной для человеческого разума. В связи с этим протоиерей призвал верующих принимать любые обстоятельства со смирением, полагаясь на веру как на главный инструмент преодоления тяжелых жизненных этапов.

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