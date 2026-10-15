Почему Господь забирает детей: священник дал жесткий, но отрезвляющий ответ

Протоиерей Димитрий Смирнов объяснил причины преждевременной кончины людей, включая детей и молодежь, божественным промыслом, который не всегда поддается человеческому осмыслению. Об этом священнослужитель заявил в комментарии, опубликованном на дзен-канале « Смотри в себя ».

По мнению церковнослужителя, жизнь и смерть находятся исключительно в ведении Всевышнего. Рост числа уходов из жизни молодых людей священник связал с общим духовным кризисом в обществе и постепенным удалением человека от веры. Он выразил уверенность, что Богу заранее известно о грядущих испытаниях, ожидающих личность, а также о ее способности к искреннему покаянию в будущем. Особое внимание Димитрий Смирнов уделил теме детской смертности. Он признал тяжесть восприятия подобных утрат для родственников, однако подчеркнул, что высший замысел остается непостижимой тайной для человеческого разума. В связи с этим протоиерей призвал верующих принимать любые обстоятельства со смирением, полагаясь на веру как на главный инструмент преодоления тяжелых жизненных этапов.