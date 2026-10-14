«Ничего общего с христианством!»: священник Алексей Батаногов запретил верить в приметы на Покров

14 октября православные христиане отмечают один из самых почитаемых и любимых в народе праздников — Покров Пресвятой Богородицы. О смысле этого праздника, о чуде, произошедшем более тысячи лет назад, и о том, почему суеверия не имеют ничего общего с христианством, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в Новогирееве протоиерей Алексей Батаногов.

Священник напомнил, что история праздника уходит корнями в события тысячелетней давности.

«Тогда Константинополь (Царьград) был осажден славянскими племенами. И случилось чудесное явление Матери Божьей в храме: во Влахернской церкви над всеми молящимися блаженный Андрей видел распростертый Ею покров. И город был чудесным образом спасен», — рассказал отец Алексей.

Он подчеркнул, что смысл праздника выходит далеко за пределы исторического события.

«Праздник напоминает нам о покровительстве Божьей Матери, о Ее молитвенном покрове, о Ее любви к роду христианскому. И в нравственном отношении мы должны стараться быть достойными этой любви, то есть бороться со своими грехами и страстями и надеяться на милость Божью», — пояснил священник.

Таким образом, Покров — это не просто воспоминание о древнем чуде, но и призыв к духовной работе.

Отец Алексей отметил, что в народе гуляет много суеверий, связанных с тем или иным праздником, не исключением является и Покров. Одна из самых распространенных — если девушка первой поставит свечу в храме в этот день, то скоро выйдет замуж.

«Это предрассудки, которые не имеют никакого отношения к христианской вере. Мы надеемся на Матерь Божью, молимся Ей, верим в Ее заступничество, в Ее покров. А остальное все суеверия», — подчеркнул священник.

Что же касается приметы о крепком браке, заключенном на Покров, подтвержденных данных не существует. Как показывает практика, счастливые семьи создаются не по календарю, а на основе любви, взаимопонимания и уважения.

В заключение отец Алексей отметил: главное, что должен сделать православный человек в праздник Покрова — это вознести искреннюю молитву к Пресвятой Богородице и поблагодарить за Ее заступничество.