Священник Валерий Сосковец из Каширы, известный своими обращениями к верующим, рассказал, как правильно переживать болезнь. Сам батюшка незадолго до этого провел пять дней в больнице, так что говорит не по книгам, а по личному опыту. Об этом пишет REGIONS .

По его словам, заболев, многие совершают одну и ту же ошибку — перестают молиться и ходить в храм, оправдываясь недугом. Но именно в немощи человеку легче всего получить благодать Божию: то, что обычно добывается годами постов, поклонов и добрых дел, в болезни может прийти быстро. Главное — не упустить момент.

Отец Валерий напоминает слова апостола Павла: сила совершается в немощи. Тот, кто мог словом изгонять бесов, сам страдал от «жала в плоть» и трижды просил Бога убрать его, но получил ответ, что довольно благодати. Болезнь, говорит священник, предки называли «посещением Божиим»: здоровье — дар, а болезнь — дар бесценный.

В подтверждение батюшка приводит случай из практики. Лет двадцать назад в храм приехала компания из Топканова и попросила заказать отпевание на послезавтра. На вопрос, кто умер, ответили, что пока никто, но сегодня точно умрет: женщина с раком четвертой степени уже 11 дней не ела, хрипела и была почти без сознания.

Отец Валерий поехал причастить ее. Говорить она не могла, поэтому исповедовали «глухой исповедью»: батюшка называл грехи, она моргала в ответ. Причастил крошечной частицей и попросил молиться про себя, сколько сможет. Через две недели та же компания приехала снова — женщина была жива, уже ела огурцы с котлетами, а обезболивающие, которые на последней стадии принимают постоянно, ей почти не понадобились.

Священник подчеркивает: это не про него, а про силу молитвы. Даже человек при смерти, который не может ни есть, ни говорить, способен молиться про себя — и Господь слышит. По его словам, заболел — значит, пришло время спасения: можно до храма доползти — приползет, сядет, батюшка причастит. Так надо действовать и так жить, и тогда обязательно спасемся.

Отец Валерий советует при болезни первым делом сказать «Слава Богу», отложить дела и молиться, сколько получается, а также обязательно причащаться, проводя день причастия как следует, а не забывая Христа на выходе из храма.