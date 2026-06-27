Конец июня в Подмосковье — самое горячее время для перцев. Многие дачники замечают: цветы есть, а завязей мало, или плоды получаются тонкостенными и мелкими. Причина почти всегда одна — неправильный полив и несвоевременная подкормка. О том, как скорректировать полив и питание перцев в конце июня, чтобы каждый цветок превратился в сочный толстостенный плод, рассказывает REGIONS садовод из Подмосковья Борис Воронович.

В период цветения перец требует иного подхода, чем во время роста листвы. Если в мае и начале июня растению нужен был азот для наращивания зеленой массы, то в конце июня на первый план выходят калий, фосфор и бор. Вода тоже играет ключевую роль: перец влаголюбив, но в период цветения переувлажнение так же губительно, как и засуха. Избыток воды вызывает опадение цветов, а недостаток не дает завязям налиться.

Как правильно поливать перцы

Полив только под корень — вода на листья и цветы вызывает их опадение и провоцирует грибковые болезни. Используйте лейку с длинным носиком или капельный полив.

Температура воды — 22–24 градуса. Холодная вода — шок для корней, перец сбросит цветы. Набирайте воду заранее, чтобы она прогрелась на солнце.

Частота полива — раз в 3–4 дня в жару, раз в 5–6 дней в прохладу. Проверяйте почву на глубине 5–7 см.

Объем — 3–5 литров на куст. Почва должна промокнуть глубоко, без застоя воды. После полива рыхлите или мульчируйте.

Лучшее время — утро или вечер. Днем в жару полив недопустим.

Чем подкормить перцы в период цветения

В конце июня перцу нужны три ключевых элемента: калий, фосфор и бор. Они отвечают за завязываемость плодов и толщину стенок.

Монофосфат калия — 1 ч. л. на 10 л воды, полив под корень по 0,5 л на куст. Дает калий и фосфор, стимулирует цветение и завязывание плодов. Повторять раз в 10–14 дней.

Борная кислота — 1 г на 1 л теплой воды, опрыскивание по листу вечером. Бор критически важен для завязываемости. Достаточно 1–2 опрыскиваний.

Кальциевая селитра или хелат кальция — 1 ст. л. на 10 л воды под корень. Кальций отвечает за толщину стенок плода.

Зольный настой — 1 стакан золы на 10 л воды, настоять сутки, поливать по 0,5 л под куст. Зола дает калий, фосфор, кальций и микроэлементы.

Садовод рекомендует использовать и народные средства. Например, настой: 1 л перебродившего травяного настоя, 1 стакан золы и 1 ст. л. суперфосфата на 10 л воды. Эффект не хуже магазинных удобрений, а выходит в разы дешевле.

Чего нельзя делать в период цветения

Давать много азота — мочевина и навоз стимулируют рост листвы в ущерб плодам.

Поливать холодной водой — это шок для растения.

Допускать пересушку или заливать — перец сбросит цветы.

Опрыскивать растения днем на солнце — капли работают как линзы.

Рыхлить глубоко — корни перца поверхностные. Лучше мульчировать.

Секрет толстостенных перцев

Один прием, о котором мало кто знает, дает потрясающий результат. Первый цветок, который появляется в развилке стебля, лучше удалить. Он забирает много сил у растения и тормозит формирование остальных завязей. После его удаления перец дает более мощные и многочисленные плоды.

Что делать, если цветы опадают

Причины обычно три: перепады температур, сухость воздуха или нехватка питания. Если ночью температура опускается ниже 12–13 градусов, укрывайте растения спанбондом. При сухом воздухе опрыскивайте пространство вокруг растений. При массовом опадении — срочно подкормите бором и калием.