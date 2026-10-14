Паническая атака: священник Мурзин советует молиться Богу и не искать «своего» святого

Священник Мурзин: молитва и психолог помогут при панической атаке

Общество

При панической атаке верующим стоит обратиться с молитвой к Богу и попросить поддержки у святых. Об этом «Абзацу» рассказал священник, редактор направления «Вера и Церковь» журнала «Фома» Евгений Мурзин. Он призвал не относиться к святым потребительски и не считать, будто каждый из них «отвечает» за конкретную болезнь.

По словам Мурзина, специального святого, к которому нужно обращаться именно при панической атаке, нет. Можно попросить молитвенной поддержки у великомученика Пантелеймона или святителя Луки Крымского, которые были врачами. Священник пояснил, что во всех случаях верующие молятся Богу, а у святых просят заступничества, чтобы они поддержали своими молитвами перед Ним.

Во время приступа Мурзин советует обратиться к Богу своими словами и сосредоточиться на окружающей обстановке: почувствовать опору под ногами и назвать несколько предметов поблизости. Если приступы повторяются, не следует отказываться от профессиональной помощи. Молитва и помощь психолога или психотерапевта могут идти рядом, заключил священник.

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