Паническая атака: священник Мурзин советует молиться Богу и не искать «своего» святого

При панической атаке верующим стоит обратиться с молитвой к Богу и попросить поддержки у святых. Об этом « Абзацу » рассказал священник, редактор направления «Вера и Церковь» журнала «Фома» Евгений Мурзин. Он призвал не относиться к святым потребительски и не считать, будто каждый из них «отвечает» за конкретную болезнь.

По словам Мурзина, специального святого, к которому нужно обращаться именно при панической атаке, нет. Можно попросить молитвенной поддержки у великомученика Пантелеймона или святителя Луки Крымского, которые были врачами. Священник пояснил, что во всех случаях верующие молятся Богу, а у святых просят заступничества, чтобы они поддержали своими молитвами перед Ним.

Во время приступа Мурзин советует обратиться к Богу своими словами и сосредоточиться на окружающей обстановке: почувствовать опору под ногами и назвать несколько предметов поблизости. Если приступы повторяются, не следует отказываться от профессиональной помощи. Молитва и помощь психолога или психотерапевта могут идти рядом, заключил священник.