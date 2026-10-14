РПЦ запретила браки между двумя братьями и двумя сестрами: объяснение священника

Русская православная церковь не допускает заключения церковных браков между двумя братьями и двумя сестрами. Об этом сообщает издание « Абзац » со ссылкой на клирика храма Святителя Николая Мирликийского в Кузнецах иерея Филиппа Ильяшенко.

Священнослужитель пояснил, что подобные союзы противоречат каноническим правилам, регулирующим допустимые степени родства между супругами. Церковные требования к заключению брака закреплены в документе «О канонических аспектах церковного брака», утвержденном Архиерейским собором. Этот документ определяет обстоятельства, препятствующие созданию церковного союза, в том числе ограничения распространяются на близкородственные браки.

Ильяшенко подчеркнул, что запрет установлен не отдельными представителями духовенства, а церковными нормами. По его словам, такой брак относится к близкородственным, поэтому при решении вопроса о венчании учитываются предусмотренные канонами степени родства. Специальных наказаний за нарушение этого ограничения не предусмотрено. Однако отсутствие отдельной санкции не отменяет действующих церковных правил. Иерей отметил, что верующие, сознательно пренебрегающие подобными требованиями, могут тем самым отдалять себя от полноценного участия в церковной жизни.