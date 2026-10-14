РПЦ запретила браки между двумя братьями и двумя сестрами: объяснение священника

Иерей Ильяшенко: РПЦ не допускает браки между двумя братьями и двумя сестрами

Общество

Русская православная церковь не допускает заключения церковных браков между двумя братьями и двумя сестрами. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на клирика храма Святителя Николая Мирликийского в Кузнецах иерея Филиппа Ильяшенко.

Священнослужитель пояснил, что подобные союзы противоречат каноническим правилам, регулирующим допустимые степени родства между супругами. Церковные требования к заключению брака закреплены в документе «О канонических аспектах церковного брака», утвержденном Архиерейским собором. Этот документ определяет обстоятельства, препятствующие созданию церковного союза, в том числе ограничения распространяются на близкородственные браки.

Ильяшенко подчеркнул, что запрет установлен не отдельными представителями духовенства, а церковными нормами. По его словам, такой брак относится к близкородственным, поэтому при решении вопроса о венчании учитываются предусмотренные канонами степени родства. Специальных наказаний за нарушение этого ограничения не предусмотрено. Однако отсутствие отдельной санкции не отменяет действующих церковных правил. Иерей отметил, что верующие, сознательно пренебрегающие подобными требованиями, могут тем самым отдалять себя от полноценного участия в церковной жизни.

Читайте также

«Это не еда, а яд». Врач рассказала, когда даже съедобный гриб становится токсичным

«Это не еда, а яд». Врач рассказала, когда даже съедобный гриб становится токсичным

Что произошло с Кашпировским перед смертью: названа причина

Рюкзак тяжелее нормы: в каких случаях родители могут пожаловаться на школу

Свет и вода с перебоями: что происходит на левом берегу Киева после взрывов

Более ₽1 млрд на пособия беременным: как получить выплату в Подмосковье?

Более ₽1 млрд на пособия беременным: как получить выплату в Подмосковье?

Автомобили подорожают с января: сколько придется платить за утильсбор

Вопрос калибровки: экономист Мангазеев объяснил взлет цен на кузовной ремонт

Lada установила рекорд продаж в сентябре: какие модели покупали чаще всего

Мороз подбирается к Москве: в выходные температура опустится до −1 градуса

Мороз подбирается к Москве: в выходные температура опустится до −1 градуса

Пермь и Соликамск попали в зону ограничений: введен план «Ковер»

Выбросы превысили норму почти в 20 раз: прокуратура проверила завод в Омске

Соцсети, прогулки или тишина: психотерапевт объяснила, что действительно помогает восстановиться

Соцсети, прогулки или тишина: психотерапевт объяснила, что действительно помогает восстановиться

Добавьте mosregtoday.ru в избранное