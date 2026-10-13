Мат — тяжкий грех? Священник Портнов объяснил, как искупить сквернословие

Священник Портнов: мат — тяжкий грех, который можно искупить

Общество

Священник РПЦ Максим Портнов объяснил, как православие относится к сквернословию. Об этом пишут «Аргументы и факты». По словам священнослужителя, мат входит в число тяжких грехов, и за него человеку придется отвечать перед Богом.

Портнов также отметил, что ответственность за привычку детей ругаться во многом лежит на взрослых, которые сами не следят за своей речью в повседневной жизни. При этом он уточнил, что этот грех можно искупить. Для этого необходимо сознательно отказаться от брани и внимательно следить за тем, что говоришь.

Читайте также

Отопительный сезон начался с сельских районов: где уже включили тепло на Дону

Скандального российского чиновника хотят «раскулачить» на миллиарды в рамках уголовного дела

Скандального российского чиновника хотят «раскулачить» на миллиарды в рамках уголовного дела

Система «антиветер»: в Роскачестве рассказали, как продлить срок службы зонта

Система «антиветер»: в Роскачестве рассказали, как продлить срок службы зонта

«Пожар в океане». На судне «Триумф» найдены тела четырех моряков

«Пожар в океане». На судне «Триумф» найдены тела четырех моряков

Груши зацвели: под Балашихой плодовые деревья перепутали сезоны

Груши зацвели: под Балашихой плодовые деревья перепутали сезоны

Риновирусы лидируют: Роспотребнадзор рассказал о ситуации с инфекциями

Натяжной потолок или покраска: что выгоднее в долгосрочной перспективе

Натяжной потолок или покраска: что выгоднее в долгосрочной перспективе

Range Rover за ₽15,7 млн: какие премиум-авто чаще покупают в Подмосковье

Бидон с ягодами помог жителю Забайкалья уйти от медведя

Бидон с ягодами помог жителю Забайкалья уйти от медведя

Дожди накроют федеральные трассы 9 октября: на каких дорогах ждать осадков

«Ребенок носит неподъемные тетради». Куда жаловаться на тяжелый рюкзак?

«Ребенок носит неподъемные тетради». Куда жаловаться на тяжелый рюкзак?

«Это грозит шантажом». МВД запретило хранить сканы документов в смартфоне

«Это грозит шантажом». МВД запретило хранить сканы документов в смартфоне

Добавьте mosregtoday.ru в избранное