Священник РПЦ Максим Портнов объяснил, как православие относится к сквернословию. Об этом пишут « Аргументы и факты ». По словам священнослужителя, мат входит в число тяжких грехов, и за него человеку придется отвечать перед Богом.

Портнов также отметил, что ответственность за привычку детей ругаться во многом лежит на взрослых, которые сами не следят за своей речью в повседневной жизни. При этом он уточнил, что этот грех можно искупить. Для этого необходимо сознательно отказаться от брани и внимательно следить за тем, что говоришь.