Мат — тяжкий грех? Священник Портнов объяснил, как искупить сквернословие
Священник Портнов: мат — тяжкий грех, который можно искупить
Священник РПЦ Максим Портнов объяснил, как православие относится к сквернословию. Об этом пишут «Аргументы и факты». По словам священнослужителя, мат входит в число тяжких грехов, и за него человеку придется отвечать перед Богом.
Портнов также отметил, что ответственность за привычку детей ругаться во многом лежит на взрослых, которые сами не следят за своей речью в повседневной жизни. При этом он уточнил, что этот грех можно искупить. Для этого необходимо сознательно отказаться от брани и внимательно следить за тем, что говоришь.