Многие дачники и хозяюшки уверены, что четко различают фрукты и овощи. Помидор — овощ, огурец — овощ, перец — овощ. Но с точки зрения ботаники все совсем не так. Оказывается, большинство того, что мы привыкли называть овощами и класть в салат, на самом деле является ягодами. О том, какие привычные растения с нашей грядки на самом деле фрукты, почему так получилось и зачем вообще нужно знать эту разницу, рассказывает REGIONS агроном из Подмосковья Леонид Суровцев.

С ботанической точки зрения фрукт (или плод) — это то, что развивается из завязи цветка и содержит внутри семена. Все остальное — корни, листья, стебли, луковицы — это и есть настоящие овощи. Морковь, свекла, лук, салат, укроп — овощи. А все, что выросло из цветка и имеет внутри семечки, — это фрукт.

Кулинарное деление появилось совсем по другой причине. Фрукты обычно сладкие и идут на десерты, а овощи — соленые или нейтральные и идут в основные блюда. Но вкус не имеет никакого отношения к ботанике. И именно здесь начинаются удивительные открытия. В 1893 году Верховный суд США даже официально признал помидор овощем — но только для таможенных целей, чтобы взимать пошлину. С научной точки зрения он был и остается фруктом.

Помидор — самая известная ягода

Помидор — самый яркий пример. С ботанической точки зрения это многогнездная ягода. Он развивается из завязи цветка, внутри у него много семян, окруженных мякотью. Все признаки фрукта налицо. Но поскольку мы едим помидоры с солью и в салатах, а не с сахаром, как клубнику, мы привычно называем его овощем. В штате Нью-Джерси помидор официально признан овощем, а в штате Арканзас — фруктом.

Огурец, кабачок, патиссон — тоже ягоды

Все растения семейства тыквенных — это ягоды с ботанической точки зрения. Огурец, кабачок, патиссон, цукини — все они развиваются из цветка и содержат семена внутри. Тыква и арбуз — это тоже ягоды, только очень крупные. Их называют «тыквинами» — особый вид ягод с твердой кожурой. Получается, что когда вы режете салат с огурцом, вы едите салат с ягодой.

Перец — и сладкий, и острый — это фрукт

Болгарский перец, острый чили, паприка — все это плоды растений семейства пасленовых, то есть ближайшие родственники томата. Они развиваются из цветка, внутри у них полость с семенами. Это классические фрукты, а точнее — ягоды с полыми камерами.

Баклажан и авокадо — тоже ягоды

Баклажан — ближайший родственник помидора и перца. Это тоже ягода с более плотной мякотью и мелкими семенами. Авокадо имеет внутри крупную косточку и развивается из цветка — это однозначный фрукт, односемянная ягода. Но поскольку он несладкий и идет в салаты, мы воспринимаем его как овощ.

Фасоль, горох и кукуруза — тоже не овощи

Стручковая фасоль, зеленый горошек и даже кукуруза — все это плоды. Стручок гороха или фасоли — это боб, особый тип плода. Зерно кукурузы — это зерновка, тоже вид плода. Настоящие овощи из этих растений — только листья и стебли.

Зачем нужно знать эту разницу

Может показаться, что это просто любопытный факт для разговоров за столом. Но на самом деле знание ботаники помогает лучше ухаживать за растениями. Плодовые растения требуют больше калия и фосфора в период цветения, им нужно больше солнца для созревания, они чувствительнее к перепадам температур. Зная, что помидор или перец — это фрукт, дачник будет удобрять их правильно и получит более богатый урожай.