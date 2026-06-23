100 детей Дурова, наследство и алименты: нотариус рассказала, существует ли защита для доноров ЭКО в России

Основатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров с помощью вспомогательных репродуктивных технологий уже стал отцом более ста детей, а свое наследство распределил между ними по завещанию. Одна из скандально известных блогерш после гибели супруга родила дочь из замороженного биоматериала, после чего отсудила у остальных родственников покойного львиную долю его имущества и активов, сообщил properm.ru. Корреспондент разобрался в вопросе, существует ли надежный способ для мужчины участвовать в процедуре ЭКО в качестве донора без риска возникновения юридических обязательств, таких как алименты или претензии на наследство.

Как пояснила пермский нотариус Мария Боронина, донору необходимо подписать специальное заявление, фиксирующее его статус, — анонимный либо неанонимный. В этом случае со стороны будущего ребенка не может возникнуть каких-либо требований к тому, кто предоставил биологический материал.

Нотариус обратила внимание на важный нюанс: даже если донор отказывается от анонимности и становится известным, он все равно не обретает родительских прав и не несет обязанностей по отношению к рожденному ребенку. Это означает, что генетическое родство не дает женщине или самому ребенку права требовать алименты или претендовать на наследство. Кроме того, у ребенка не возникнет права на получение пенсии по случаю потери кормильца в случае гибели донора — такое правило действует отдельно.

«Наука движется, медицинские технологии ушли далеко от права, и пока все отдано на откуп клиник. Были случаи: в Израиле в медицинской карте можно было написать, кто принимает решение в случае смерти лица, сдавшего биоматериал. И мать получила биоматериал и смогла распорядиться им в Казахстане. В одной из клиник Санкт-Петербурга тоже помогло то, что в согласии не было написано „уничтожить после смерти“, и клиника отдала биоматериал маме. Если бы было написано иное — ничего бы не состоялось», — рассказала Properm.ru нотариус города Перми Мария Боронина.

Ранее сообщалось, что дочь Михаила Турецкого запретила суррогатной матери видеться с ее малышом.