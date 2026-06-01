«Холодный расчет вместо сантиментов»: почему Наталья Турецкая запретила суррогатной маме видеться с сыном?

Дочь основателя группы «Хор Турецкого» — Михаила, Наталья, которая в мае стала мамой с помощью суррогатной матери, сделала резонансное заявление, пишет Super. В своем аккаунте в запрещенной соцсети она сообщила, что запретила женщине, выносившей ее сына, видеться с ребенком и кормить его грудью.

По словам Турецкой, это лучшее решение для формирования правильной связи «генетическая мать — ребенок». Она также отметила, что не хочет создавать дополнительные триггеры для биологической матери.

«Я не знаю, привязалась ли суррогатная мать к ребенку за время беременности или после родов», — призналась она.

Турецкая подчеркнула, что относится к суррогатному материнству как к взаимовыгодной услуге, которая требует холодного расчета, а не сантиментов.

Напомним, что Наталья сообщила о рождении сына от суррогатной матери в Бишкеке в мае. До этого она прошла более десяти процедур ЭКО, но все попытки забеременеть самостоятельно оказались безрезультатными.

