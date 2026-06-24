Алгоритмы, предсказывающие болезнь: аспирант из Пущина учит ИИ выявлять редкие сердечные патологии

В подмосковном Пущине аспирант Института белка РАН Никита Грызунов обучает искусственный интеллект расшифровывать человеческий геном. Его исследования лежат на пересечении математики и биологии: алгоритмы прогнозируют, какие гены активируются или подавляются, и как это отражается на состоянии организма. За эти разработки молодой ученый удостоен президентской стипендии, сообщил REGIONS.

На сегодняшний день модели дают хорошие результаты при общей оценке опасности мутаций, но пока не способны предсказывать, как конкретный сбой повлияет на ту или иную ткань, например мышечную.

«Пока мы не можем гарантировать, что наши алгоритмы будут безошибочно работать в клинических условиях, — признается ученый. — Но я верю, что через десять лет эти технологии станут незаменимыми инструментами для врачей, помогая выявлять редкие заболевания на самых ранних стадиях».

По информации издания, заметные достижения уже появились. Коллектив под руководством Грызунова обработал миллионы генетических комбинаций и при помощи нейросетей идентифицировал мутации, ассоциированные с врожденной аномалией сердца — двустворчатым аортальным клапаном. Это редкое заболевание было выбрано в качестве модели для тестирования алгоритмов.

«Современный биоинформатик — это мостик между двумя мирами, — объясняет Никита Грызунов. — Мы разбираемся в лабораторных экспериментах и одновременно владеем мощными алгоритмами машинного обучения. Нейросети не заменяют традиционные методы генетического анализа, а расширяют их возможности, позволяя быстро просеивать горы данных».

Впереди у команды — клинические испытания, которые могут изменить жизнь тысяч пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями.

Ранее сообщалось, что ФИЦ картофеля в Люберцах передаст узбекским коллегам семенной материал.