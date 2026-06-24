Ученые из Узбекистана посетили Люберцы: российские сорта картофеля могут официально выращивать в республике

Федеральный исследовательский центр картофеля имени А. Г. Лорха, расположенный в Люберцах, принял делегацию из Республики Узбекистан. Зарубежные коллеги прибыли с целью ознакомиться с передовыми разработками российской науки в сфере селекции, семеноводства и переработки картофеля, сообщил REGIONS.

Программа визита включала детальный обход научно-производственной инфраструктуры учреждения. Специалисты центра продемонстрировали коллегам современные биотехнологические методы, включая меристемное культивирование, а также способы оздоровления и ускоренного воспроизводства семенного фонда. Вниманию гостей представили и лабораторное оборудование новейшего поколения. Ученые из Узбекистана смогли наглядно проследить полную цепочку создания высококачественного исходного материала и этапы выведения новых сортов.

Главным событием встречи стали переговоры за круглым столом, где стороны обсудили конкретные шаги сотрудничества. Уже в этом году центр планирует направить узбекским партнерам семенной материал для проверки в местных климатических реалиях. Если испытания пройдут успешно, российские сорта могут быть включены в официальный реестр селекционных достижений Узбекистана, что позволит легально культивировать их на территории республики.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Анна Дука ]

Помимо тестирования сортов, участники встречи затронули тему совместной селекционной работы. Российские исследователи выразили желание объединить усилия с узбекскими коллегами для создания гибридов, максимально приспособленных к местным погодным условиям и обеспечивающих высокую урожайность.

Визит узбекской делегации стал уже вторым — три года назад состоялась первая встреча, на которой стороны лишь намечали контуры взаимодействия. Теперь же сотрудничество выходит на практический уровень. Партнерами центра выступают не только высшие учебные заведения Узбекистана, но и ряд профильных научных институтов.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Анна Дука ]

«Такое партнерство для нас действительно важно. Оно наполненное, живое, мы давно друг друга знаем. И сейчас наконец дошли до конкретики», — отметил руководитель ФИЦ картофеля имени А. Г. Лорха Василий Бызов.

Гости из Узбекистана покидали Люберцы с впечатлением от того, насколько технически оснащена современная российская селекционная школа. Встреча позволила не только обменяться опытом, но и убедиться в готовности российской науки к масштабному международному взаимодействию.

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