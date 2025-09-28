Граждане Украины призывного возраста платят деньги за трудоустройство в McDonald’s, чтобы получить бронь от ТЦК, сообщило издание «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По информации канала, за трудоустройство приходится платить до $15 тыс. Получить таким образом бронь пытаются тысячи украинцев. У ВСУ заявили о важности пополнения рядов военнослужащих. В ведомстве отметили, что в штат McDonald’s входит 7500 человек, что соизмеримо количеству бойцов в трех полках.

По данным канала, на территории Украины открыты 100 точек ресторана быстрого питания. После начала спецоперации экс-глава МИДа Дмитрий Кулеб заявил, что точки должны продолжить работу как символ евроинтеграции. McDonald’s стал получать преференции, которые также распространяются на украинские предприятия.

«Средний оклад — от $600 в месяц. А стоимость взятки от путевки на фронт составляет до $15к», — указано в сообщении телеграм-канала Mash.

По информации канала, при трудоустройстве жителям Украины можно рассчитывать на заработную плату, которая начинается от $600. По итогу 2024 года американский ресторан быстрого питания получил прибыль в размере 13 млрд гривен. По сравнению с 2023 годом рост прибыли составила 30%.

Ранее сообщалось, что Индонезия заявила о готовности отправить миротворцев на Украину.