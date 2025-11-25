Куда пропали бюджетные миллионы? Бизнесмен годами имитировал вывоз мусора

Суд вынес приговор бизнесмену, который не организовал вывоз мусора, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу полиции и прокуратуры Кузбасса. Гражданину назначили четыре года условного срока.

По данным издания, суд обязан бизнесмена в полном объеме вернуть деньги, которые ему выделяли из бюджета за организацию вывоза мусора на полигон. Для гарантии выполнения данного требования сотрудники правоохранительных органов арестовали банковские счета и недвижимость бизнесмена.

«Из бюджета ему (бизнесмену. — Прим. ред.) были выплачены 1 млн 092 тыс. руб. <> и 574 тыс. руб.», — раскрыла детали пресс-служба прокуратуры.

По информации ведомств, бизнесмен оформил с администрацией контракты на ликвидацию отходов. Однако он не выполнял взятые на себя обязательства. Для скрытия правонарушения предоставлял сотрудникам администрации поддельные документы. Правоохранители во время проведения проверки выяснили, что отходы на мусорный полигон не привозили. Бизнесмен не признал вину. Материалы дела передали в суд.

По данным ведомств, суду хватило доказательств, чтобы признать бизнесмена виновным. Установлено, что бизнесмен предоставил фиктивные документы в 2023 и 2024 годах.

Ранее сообщалось, что почтальон присвоила выплату вдовы участника Великой Отечественной войны.