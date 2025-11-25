Поддельная расписка: почтальон присвоила деньги вдовы ветерана ВОВ

Депутат Госдумы от Кузбасса Антон Горелкин на своей странице в соцсети проинформировал об оказании помощи вдове участника Великой Отечественной войны, которая своевременно не получила выплату, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации депутата, жительнице села Верхотомка в преддверии празднования Дня победы должны были выдать деньги — социальную выплату. К Горелкину обратились родственники пенсионерки. Они утверждали, что деньги женщина не получила.

По данным депутата, родственникам долгое время рассказывали, что деньги не перечисляли. Так им отвечали сотрудники местного отделения почты. Через несколько месяцев удалось установить, что почтальон присвоила средства. Она подделала расписку. Антон Горелкин обратился в «Почту России» с просьбой провести служебную проверку.

Депутат Горелкин написал, что на предприятии провели служебное расследование. Установлено, что сотрудница действительно присвоила деньги. Ее уволили. Данные об инциденте переданы сотрудникам правоохранительных органов. По факту присвоения возбуждено уголовное дело.

«В отделении почты в селе Верхотомка провели профилактические мероприятия и дополнительные инструктажи, а доставка выплат Екатерине Васильевне находится на особом контроле», — сообщил депутат.

