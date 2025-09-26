«Наносит моральные страдания»: в Островцах снесут ритуальный магазин
REGIONS: в Люберцах демонтируют незаконный магазин по продаже памятников
Фото: [Медиасток.рф]
Жители деревни Островцы округа Люберцы пожаловались в социальных сетях на открытие магазина ритуальных услуг в жилом районе, сообщил REGIONS. В пресс-службе администрации проинформировали, что владельцу указанной торговой точки выдано требование на демонтаж.
По данным издания, жители района проинформировали администрацию о моральных страданиях, которые они испытывают из-за появления тематического магазина. Торговую точку разместили вплотную к жилому дому на улице Подмосковной.
«Нахождение такого заведения наносит моральные страдания всем жителям данного микрорайона», — обратились люберчане к администрации округа.
В пресс-службе администрации корреспонденту REGIONS сообщили, что проверили деятельность магазина. Выяснилось, что он открыт без получения разрешительных документов. Собственника проинформировали о необходимости демонтировать объект, но он проигнорировал требование. Теперь администрация, согласно законодательству РФ, заключит контракт на демонтаж и произведет принудительный снос.
«Принудительный демонтаж будет осуществляться в порядке очередности объектов, подлежащих демонтажу», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что жители белгородского села возмутились заменой памятника Ленину на павлина.