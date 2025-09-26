«Наносит моральные страдания»: в Островцах снесут ритуальный магазин

Жители деревни Островцы округа Люберцы пожаловались в социальных сетях на открытие магазина ритуальных услуг в жилом районе, сообщил REGIONS. В пресс-службе администрации проинформировали, что владельцу указанной торговой точки выдано требование на демонтаж.

По данным издания, жители района проинформировали администрацию о моральных страданиях, которые они испытывают из-за появления тематического магазина. Торговую точку разместили вплотную к жилому дому на улице Подмосковной.

«Нахождение такого заведения наносит моральные страдания всем жителям данного микрорайона», — обратились люберчане к администрации округа.

В пресс-службе администрации корреспонденту REGIONS сообщили, что проверили деятельность магазина. Выяснилось, что он открыт без получения разрешительных документов. Собственника проинформировали о необходимости демонтировать объект, но он проигнорировал требование. Теперь администрация, согласно законодательству РФ, заключит контракт на демонтаж и произведет принудительный снос.

«Принудительный демонтаж будет осуществляться в порядке очередности объектов, подлежащих демонтажу», — говорится в сообщении.

