Не тяните кредитку ради оливье: экономист объяснил, почему это ошибка и как правильно сэкономить

Праздничные траты способны серьезно ударить по кошельку, поэтому подходить к ним стоит заблаговременно. Таким мнением поделился кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев. Своими соображениями о том, как грамотно распорядиться средствами в предпраздничный период, эксперт поделился в интервью «Ленте.ру».

Эксперт предложил россиянам начать покупать продукты длительного хранения уже сейчас — небольшими партиями, без спешки. Крупы, консервы, сладости и напитки спокойно дождутся торжества, а семейный бюджет не столкнется с резким скачком расходов в декабре.

«Если бюджет ограничен, во-первых, стоит представить, что вы хотите видеть у себя на столе и кому что вы хотите подарить, исходя из собственного бюджета. До события остается уже пару месяцев, и, может быть, уже стоит начинать те продукты, которые не являются скоропортящимися, потихоньку покупать из текущих доходов. При этом важно понимать, что Новый год — это все-таки символ, ничего обязательного нет, и вы можете символически эту встречу отметить, исходя из своих возможностей», — высказался эксперт.

Особое внимание Беляев уделил теме кредитов. Он категорически не советует брать в долг ради организации новогоднего стола или покупки подарков. По убеждению аналитика, мимолетная радость от такого праздника не идет ни в какое сравнение с финансовым грузом, который придется нести после него.

«Столом вы уже никого не удивите. Это все должно быть разового нормального потребления. Конечно, деликатесы все любят, отказывать себе не надо, но вместе с тем все должно быть в разумных пределах. Ключ к решению — разумность и достаточность», — считает эксперт.

Ранее финансовый консультант Матвеева рассказ, что новогодние подарки следует купить в октябре.