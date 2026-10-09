«Список и бюджет». Россиянам посоветовали покупать новогодние подарки в октябре

Покупку новогодних подарков стоит начинать уже в октябре, чтобы равномерно распределить расходы и избежать излишней нагрузки на бюджет в декабре. Об этом в беседе с RT сообщила финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева.

По словам специалиста, первоначально необходимо определить сумму, которую можно выделить на подарки с учетом доходов и обязательных расходов до конца года, а также составить список получателей. В конце октября эксперт посоветовала приобрести подарки, выбор которых можно осуществить заранее, например книги, товары для хобби и дома, косметику и аксессуары.

В ноябре финансист рекомендовала сверить фактические расходы с первоначальным планом и при необходимости скорректировать оставшийся бюджет. На декабрь лучше оставить покупки к праздничному столу и личные приготовления к Новому году, считает Матвеева.

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